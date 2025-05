Rigenerazione urbana, il ministero riclassifica gli interventi tra fondi Pnrr e fondi nazionali

Savona. La Giunta comunale di Savona ha approvato i nuovi atti di adesione relativi ai progetti di rigenerazione urbana i cui cantieri sono in corso. E’ uno dei tanti passaggi necessari a portare avanti i quattro interventi di Savona: il restauro del complesso del San Giacomo; il recupero funzionale dell’ex piscina Trento e Trieste per realizzare uno skate park; la valorizzazione di Palazzo della Rovere; il recupero del magazzino comunale di via Grassi.

Il nuovo atto si rende si rende necessario dopo che il Ministero con decreto del 3 marzo 2025 ha suddiviso i progetti di rigenerazione urbana sul territorio nazionale in interventi finanziati con fondi PNRR e interventi finanziati con fondi nazionali. Il decreto segue la rimodulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che il governo ha concordato con l’Europa.

» leggi tutto su www.ivg.it