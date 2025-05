Genova. Un ragazzo di vent’anni è stato aggredito in via Berghini, nel quartiere di San Fruttuoso, e lasciato in strada con un trauma cranico.

È successo nel pomeriggio di giovedì, all’arrivo dei carabinieri degli aggressori non c’era più traccia. Il ragazzo, soccorso da ambulanza e automedica inviate dal 118, è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale San Martino.

