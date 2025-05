Toto giunta Salis: salgono le quote di Lodi, Coppola e Ferrante. La sicurezza a un esterno?

Genova. La squadra di governo di Silvia Salis, stando alle indiscrezioni, sta prendendo forma più in linea teorica nella mente della sindaca – che avrebbe già chiari almeno la metà dei nomi e delle deleghe – che non in colloqui ufficiali con i partiti e le liste. Tuttavia l’impressione è che il lavoro per la definizione della giunta potrebbe durare anche meno di due settimane. E due settimane è il limite di tempo entro il quale, se venerdì ci sarà la proclamazione ufficiale, dovrà essere convocato il primo consiglio comunale.

Il “toto giunta” non rientra tra le scienze esatte ma ci sono alcune ipotesi che, al momento, sembrano più concrete di altre. Ricordiamo che si parte da un numero massimo di 11 assessorati oltre alla presidenza del consiglio comunale e alla possibilità di nominare alcuni consiglieri delegati.

