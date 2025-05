Bando per imprese e cooperative sociali, ACL: “Boom di adesioni già da primo giorno”

“Boom di adesioni già al primo giorno di apertura del bando regionale da 4 milioni di euro destinato a imprese sociali, cooperative sociali e relativi consorzi”. Lo comunica in una nota l’Alleanza delle Cooperative Liguria, che vede in questo riscontro “la conferma della vivacità e della capacità di investimento del settore”.

“Un bando che mette al centro l’economia redistributiva riprendendo le raccomandazioni dell’Unione Europea sull’economia sociale verso la quale occorre prestare sempre maggiore attenzione – sottolinea Mattia Rossi, presidente di Legacoop Liguria –. La risposta così alta segnala un ottimo lavoro nel lavorare sulla programmazione, conosciamo la capacità delle nostre cooperative di saper cogliere queste opportunità come dimostrano i risultati anche di tutti gli altri bandi che la Regione Liguria ha promosso in questi anni. Siamo già pronti per il prossimo bando”.

“Le imprese sociali e le cooperative sociali sono protagoniste dello sviluppo economico della nostra regione. Proprio per questo hanno bisogno di supporto per investire – afferma Anna Manca, presidente Confcooperative Liguria -. Ringraziamo il consigliere delegato, Alessio Piana, perché laddove c’è concertazione e confronto si può dare vita a bandi come questi che garantiscono buoni risultati per lo sviluppo economico e la coesione sociale della nostra regione”.

