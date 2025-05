L’ASD Carcarese comunica che Michele Battistel sarà l’allenatore della Prima squadra anche in Eccellenza.

A pochi giorni dai festeggiamenti per la vittoria della finale regionale playoff, arriva un’importante conferma per il club che ha deciso di dare fiducia al tecnico che ha guidato i biancorossi in una stagione straordinaria culminata con il salto di categoria. Per Battistel sarà il secondo campionato sulla panchina della Carcarese.

