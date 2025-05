Collisione tra auto e tir in Via Carducci: un ferito

È stata condotta al Pronto Soccorso per accertamenti la persona che era alla guida dell’utilitaria finita contro un mezzo pesante in via Carducci alla Spezia. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18.00 all’incrocio con via della Pianta dove – per circostanze ancora in fase di accertamento – il tir avrebbe urtato l’auto sulla fiancata sinistra trascinandola per alcuni metri. Sul posto, oltre all’automedica del 118 e all’ambulanza, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

