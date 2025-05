Esami e saggio di fine anno per i bambini del karate della Borgata marinara di Lerici

In chiusura dell’attività sportiva dell’anno 2024/2025 si sono svolti alla palestrina comunale di Lerici gli esami per i bambini del karate della Borgata marinara lericina. Dopo la prova d’esame svolta dai giovani atleti, come di consueto, il maestro Giuseppe Morelli ha preparato il saggio di fine anno da presentare ai genitori, presenti numerosi per assistere alla dimostrazione.

I karateka sono stati impegnati nell’esecuzioni delle tecniche di Khion e Kata (forma) e Kumite (combattimento), preparati in modo da evidenziare le capacità tecniche e atletiche e i progressi fatti nell’anno in corso.

Ancora una volta i ragazzi del Karate targato Borgata marinara Lerici hanno raggiunto ottimi risultati, che provano la qualità del lavoro sportivo svolto.

Questi i passaggi di cintura:

cintura Arancio: VALENTINO RAZZINI, MASSIMILIANO MOGOLLON, PENELOPE LAZZARONI

cintura Verde: ANTONIO TEDESCHI, MATTIA BRUSCHI

cintura Blu: CHRISTIAN PURPI

