Finale Salute, interrogazione in Regione di Casella (AVS) contro la chiusura del centro prelievi

Finale Ligure. Doppia iniziativa di AVS per cercare di evitare la chiusura del centro prelievi di Finale Ligure in via Dante. Il consigliere regionale Jan Casella ha presentato un’interrogazione alla giunta Bucci per chiedere di impedire la soppressione del servizio. La consigliera comunale Simona Simonetti (Scelgo Finale), co-portavoce regionale di Europa Verde, ha depositato una mozione per chiedere al consiglio comunale finalese di impegnarsi a bloccare la decisione dell’Asl.

“Da 14 anni, la cooperativa di medici Finale Salute gestisce il centro prelievi di Finale Ligure in via Dante, che serve un’utenza di oltre 40 mila residenti, nel comprensorio tra Loano e Noli con relativo entroterra, che cresce esponenzialmente nei periodi di maggiore afflusso turistico. Questo centro medico effettua circa mille prelievi del sangue al mese e gestisce circa duemila accessi al Cup ogni mese”, ricorda il consigliere regionale Jan Casella.

