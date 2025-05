Furti sugli autobus e bagagli rubati ai turisti dei Flixbous: 5 denunciati

Genova. Una gang specializzata nei furti a bordo dei bus dell’Amt e nella sottrazione dei bagagli dei turisti dei FlixBus è stata individuata dal reparto di sicurezza urbana della polizia locale al termine di un’indagine fatta grazie all’ausilio delle telecamere di sorveglianza e all’osservazione del territorio.

Il gruppo, formato da cittadini stranieri di nazionalità algerina, agiva in modo organizzato e si era dotato di un appartamento in via Argine Polcevera utilizzato per la ricettazione della merce. E proprio osservando chi entrava e usciva da quell’abitazione che la polizia locale ha fermato alcuni sospettati, trovati in possesso di tre telefoni e diversi capi di abbigliamento risultati rubati nei giorni scorsi.

» leggi tutto su www.genova24.it