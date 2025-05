Ginocchio dolorante, Pio Esposito da valutare per la finale di ritorno

Solo 72 ore tra le due finali dei play off di serie B 2024/25 a causa del calendario compresso varato per recuperare la trentaquattresima giornata, rimandata a causa del lutto per la scomparsa di papa Francesco. C’è pochissimo tempo per Spezia e Cremonese per valutare i calciatori che hanno avuto qualche problema fisico nella partita di giovedì sera allo Zini.

In casa aquilotta sarà fatto un punto tra oggi e domani per Pio Esposito, che alla fine del primo tempo ha rimediato un colpo al ginocchio destro durante un contrasto di gioco. Urto sulla parte laterale dell’articolazione che lo ha obbligato a giocare il resto della partita con una fasciatura contenitiva e che lo ha visto tirare abbastanza vistosamente il freno in alcune situazioni. Non ha tuttavia chiesto il cambio: si spera che nelle prossime ore il ginocchio non si gonfi. Tanto più che Lapadula, infortunatosi a una caviglia nell’ultima partita di campionato, non ha ancora giocato neanche un minuto in questi play off.

