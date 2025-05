Gruppo ligure tartarughe, parte la campagna di sensibilizzazione per proteggere i nidi sulle spiagge della Liguria

Genova. In prossimità dell’inizio della stagione estiva, il Gruppo Ligure Tartarughe (GLIT) – costituito nel 2021 da Acquario di Genova, Arpal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure), Università di Genova – Distav e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per gestire e studiare le nidificazioni di tartaruga marina – inizia una nuova stagione di attività di sensibilizzazione e informazione sulla corretta procedura di gestione di questo tipo di eventi.

Due gli appuntamenti in calendario tra fine maggio e inizio giugno: il corso online rivolto ai volontari dell’Associazione Naturalistica Spezzina per il Parco di Montemarcello, per formarli e coordinare l’attività di monitoraggio che verrà svolta in provincia di La Spezia, e il laboratorio “Chi trova un nido trova un tesoro” organizzato il prossimo 3 giugno presso il Genova Blue District e rivolto alle scuole che consentirà ai giovani partecipanti, grazie a un gioco semplice e coinvolgente, di capire come riconoscere le tracce che le tartarughe lasciano sulla sabbia quando escono dall’acqua per deporre le uova e imparare come si gestisce un evento di nidificazione facendo anche fronte a eventi imprevisti che possono essere di disturbo.

