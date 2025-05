In vendita gli ultimissimi biglietti per la finale di domenica: dalle 16 riparte la caccia

Lo Spezia rimette in vendita gli ultimissimi biglietti per la finale di domenica contro la Cremonese e dalle 16.00 i tifosi potranno tornare alla caccia di un posto per una partita storica. La vendita sarà aperta esclusivamente presso i punti vendita Vivaticket e presso la Biglietteria ufficiale dello Spezia, ma non online.

Sono circa 400 i biglietti rimasti, compresi quelli nelle prime file dei Distinti, a bassa visibilità. Poca disponibilità in Curva Piscina, mentre Tribuna e Curva Ferrovia sono sold-out.

