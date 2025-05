Incidente in A1, rientro da Cremona complicato per centinaia di spezzini dopo la finale play off

Nottata lunga per centinaia di spezzini che avevano raggiunto giovedì Cremona per seguire l’andata della finale play off tra Cremonese e Spezia. Un grave incidente lungo l’autostrada A1 in direzione Bologna ha paralizzato il traffico per alcune decine di minuti a partire dalla mezzanotte circa. Il sinistro ha coinvolto almeno tre auto pochi chilometri prima di Fontanellato. Una persona è rimasta gravemente ferita ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere.

