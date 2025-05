Lavagna: crisi cardiocircolatoria fatale a un 65enne. Tigullio: decine di incidenti

Come accade quando la popolazione triplica in Riviera; così si moltiplicano le richieste di soccorso al 118 di Lavagna per traumi e problemi sanitari che si verificano nell’affollato Tigullio. Soccorsi temprstivi nonostante il traffico convulso.

Una trentina di incidenti da Santa Margherita a Riva Trigoso, dal porto di Lavagna al passo della Scoglina. Fortunatamente casi non gravi; un solo codice rosso per dinamica, poi derubricato in giallo, a Rapallo, in via Arpinati poco dopo mezzogiorno, dove un ventunenne è stato trasportato dai Volontari del Soccorso al pronto soccorso di Lavagna. Incidenti in cui sono intervuti carabinieri, polizia municipale; è intervenuta la polizia municipale o di Stato.

