Da domani, venerdì 31 maggio, a lunedì 2 giugno “Lavagna in festa” con tante iniziative che si svolgeranno in piazza Marconi, piazza della Libertà, via Matteotti, piazza Vittorio Veneto, via Nuova Italia, via Montebello.

