Maturità: quasi 1.500 studenti all’esame, mancano ancora le commissioni. Ventilatori e condizionatori a scuola per combattere il caldo

L’Esame di Stato, croce e delizia per circa 1.500 studenti spezzini, è ormai alle porte. La prima prova sarà il prossimo 18 giugno, quella di indirizzo il 19 giugno e l’ultima campanella delle lezioni regolari l’11 giugno. Da lì in poi, la popolazione scolastica chiamata alla Maturità si immergerà in sessioni di studio matto e disperatissimo, ripassoni e approfondimenti. Intanto, in molte classi, come confermano numerosi docenti, si respira già l’aria del “miracolo primaverile”, ovvero quella fase dell’anno in cui si cerca di recuperare una o più materie oppure alzare, anche di poco, una media già buona.

Il dato definitivo degli ammessi all’esame sarà comunicato nei prossimi giorni, in un periodo di attesa e intensa organizzazione logistica che include la sistemazione dei banchi. I maturandi rischiano di dover affrontare temperature elevate con l’arrivo dell’estate, oltre all’ansia per la prima grande prova che li introdurrà nel mondo degli adulti. Per rispondere a questa eventualità, più di un istituto spezzino si è organizzato allestendo le prove nei corridoi, dove possibile, e mettendo a disposizione dei ventilatori. Altre realtà, invece, sono già dotate di impianti di climatizzazione. Insomma, si stanno studiando metodi per ridurre al minimo il disagio che un eventuale caldo intenso potrebbe comportare.

