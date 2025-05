Michelis vs Ucar, l’atleta ligure pronto per il Main Event di Cage Warriors: “Dimostrato più volte di meritarcelo, siamo pronti per la battaglia”

Roma. È quel momento che aspetti da mesi, forse da quando hai iniziato a praticare questo sport. Uno sport duro, probabilmente il più duro di tutti. Le emozioni provano a sopraffarti, ma tu devi mantenerle ancora per un attimo in un angolo, almeno per 15 minuti, quelli che passerai sul ring del PalaPellicone di Roma. Riaffiorano tutti i sacrifici fatti per arrivare a questo traguardo, per arrivare dove tanti hanno dovuto fermarsi prima di te. Michelis vs Ucar è già nella storia di Cage Warriors 189 ancora prima di iniziare, perchè la vittoria garantisce la gloria.

“The Boar” Michelis, atleta di Imperia, domani sera calcherà non solo uno degli ottagoni più prestigiosi della scena mondiale delle MMA, quello di Cage Warriors, ma sarà addirittura il Main Event (evento principale) della serata. L’atleta della Kombat Team avrà di fronte probabilmente uno degli avversari più duri affrontati in carriera, il turco Sado “The Panther” Ucar. Debutto nella promotion per l’atleta straniero, per chi vince la sicurezza di arrivare a puntare l’incontro per la cintura e forse qualcosa più in alto.

