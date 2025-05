“Prima i doveri”, Kelany rilancia la proposta di legge sull’immigrazione. E Parodi carica la base: “Tra due anni Spezia non deve ritornare al Pd”

La deputata Sara Kelany, responsabile del dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia, è ritornata alla Spezia per presentare la campagna “Prima di tutto i doveri” che accompagna il disegno di legge col quale il partito di Giorgia Meloni chiederà al parlamento di prevedere la consegna di una carta dei doveri ai migranti che raggiungono le coste italiane.

“Quella spezzina è solo una delle varie tappe della campagna nazionale del dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia perché abbiamo presentato una proposta di legge per il tramite della quale intendiamo modificare la normativa che prevede che al momento dello sbarco dei migranti, alla consegna da parte delle autorità italiane del foglietto illustrativo, non vengano indicati solo i diritti che costoro posseggono ma anche e soprattutto i doveri, in particolar modo il rispetto delle donne e della parità di genere. Secondo noi un percorso di integrazione passa soprattutto per l’affermazione della propria identità e il fatto di non farsi cannibalizzare da culture che spesso e verosimilmente tendono a sovrapporsi a quella dell’ordinamento nazionale”, ha spiegato la deputata.

Kelany, interpellata dai giornalisti presenti all’Nh Hotel rispetto alla questione israelo-palestinese, che domani sarà tra i temi della manifestazione che attraverserà il centro cittadino, da Piazza Brin a Piazza Chiodo, ha risposto: “La nostra posizione è molto chiara ed è quella che è stata espressa tanto dal presidente del Consiglio quanto dal ministro degli Esteri. Noi ci battiamo per una soluzione diplomatica che veda innanzitutto la restituzione degli ostaggi da parte di Hamas, che veda la soluzione del cessate il fuoco per i due popoli e i due Stati. Naturalmente occorre fermare l’escalation, occorre insistere affinché vengano garantiti gli aiuti umanitari. L’Italia sotto questo profilo è impegnatissima anche con riferimento non solo agli aiuti umanitari e al sostentamento della popolazione di Gaza, ma per la salute dei bambini: abbiamo portato in Italia numerosi bimbi palestinesi per essere curati in Italia. Ma è importante ricordare che a oggi la popolazione di Gaza è ostaggio dei terroristi di Hamas”.

