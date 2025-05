Sampdoria ai playout, è ufficiale: il Tribunale Federale sentenzia 4 punti di penalizzazione al Brescia

Liguria. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Brescia con una penalizzazione di 4 punti per questa stagione. Viene così riscritta la classifica di Serie B con le rondinelle retrocesse in serie C e la Sampdoria che effettuerà i playout contro la Salernitana. Frosinone salvo.

Questo il verdetto della sentenza arrivata dopo le 19 di giovedì 29 maggio al termine del processo sportivo di primo grado svoltosi dopo il deferimento del club. Oggi l’udienza alle 16 dei legali difensori del Brescia. Un paio d’ore dopo la sezione disciplinare presieduta da Carlo Sica ha comunicato il dispositivo. Sono stati decretati anche 6 mesi di inibizione per il presidente Massimo Cellino e sei per il figlio, consigliere in società, Edoardo Cellino. A nulla è servito l’accordo con l’Agenzia delle Entrate raggiunto ieri per la cifra di due milioni di euro. La giustizia sportiva procede sui propri binari.

