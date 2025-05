Santo Stefano: il neo Italia viva Mondini nel misto, dove trova Cucchi, che passa a Fratelli d’Italia

Si modifica a Santo Stefano Magra il quadro della composizione consiliare. In merito ha fatto oggi il punto la sindaca Paola Sisti nel corso delle comunicazioni in apertura del consiglio comunale. Ecco cosa cambia: il consigliere Luciano Mondini, in seguito al suo passaggio a Italia Viva, esce dal gruppo “Salute e Ambiente” (per la quale ha corso come candidato sindaco nel 2021 e di cui è fin qui stato capogruppo consiliare) finendo, come da regolamento, al gruppo misto, dove trova Emanuele Cucchi, candidato sindaco del centrodestra nel 2021 (che nel misto è entrato quando si sono divise le strade consiliari sua, da un lato, e dei consiglieri leghisti Aiesi e Ratti, dall’altro); il quale, altra novità, passa dall’Udc, tra le cui file era entrato a fine 2023, a Fratelli d’Italia. Cucchi inoltre permarrà capogruppo del misto, di cui come detto è ora membro assieme a Mondini; un misto dunque ora composto da un’esponente di Italia viva e uno (capogruppo) di Fratelli d’Italia.

Iv e FdI, fin qui prive di consiglieri, con gli ingressi di Mondini e Cucchi trovano adesso rappresentanza nell’aula consiliare santostefanese.

