Savona, avviati i lavori di bonifica all’interno dell’ex sede dell’Autorità Portuale

Savona. Sono in pieno svolgimento, dallo scorso 12 maggio, le operazioni di strip out – ovvero di svuotamento – di tutti i materiali e delle strutture danneggiate dell’edificio sede dell’Autorità di Sistema, colpito da un incendio nell’ottobre del 2018, con l’obiettivo di ricondurre a nudo la struttura portante in vista delle successive fasi di demolizione e quindi di successivo recupero.

Durante le prime due settimane di attività, sono già state rimosse e smaltite oltre 25 tonnellate di residui combusti, tra ferro e cartongesso. L’operazione, svolta seguendo tutte le misure di sicurezza ambientale, prevede anche l’insacchettamento del materiale rimosso, dapprima stoccato in cantiere e pronto per il conferimento in discarica.

