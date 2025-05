Savona, collegamento ferroviario Parco Doria-porto: Rfi presenta le alternative progettuali

Savona. Si è svolta oggi (30 maggio), a Palazzo Sisto, la seconda Commissione consiliare nel corso della quale i rappresentanti di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), con i rappresentanti di AdSP, hanno illustrato al Comune di Savona il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DocFAP) relativo al collegamento ferroviario tra Parco Doria e il porto di Savona.

Lo studio è frutto del Protocollo d’Intesa siglato a ottobre 2024 tra Mit, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, RFI e Comune di Savona che mira a potenziare l’accessibilità ferroviaria al porto sia per il trasporto dei turisti (in particolare dei croceristi) sia per il traffico merci, con conseguenti ricadute positive sul traffico cittadino e, più in generale, sulla città.

» leggi tutto su www.ivg.it