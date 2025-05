Serie D, Cairese: la prima news per la rosa è l’addio di Lazzaretti: “Grazie Miracolati!”

Tra i protagonisti del punto più alto raggiunto dalla Cairese in questo primo quarto di secolo c’è il centrocampista Jonathan Lazzaretti.

Qualità e quantità al servizio del centrocampo, e all’occasione anche in difesa, sono state il contributo del classe 2001 alla vittoria dei playoff nazionali per andare in Serie D e alla salvezza tramite i playout di questa stagione. Non sono mancati i momenti di difficoltà, ma la Cairese ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Il giocatore saluta il club con un post sul proprio profilo social. Un arrivederci ricco di affetto e con lo spazio per un sorriso nel ricordare il mantra “miracolati” coniato da mister Boschetto.

