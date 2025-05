Stroppa: “Meglio pareggiarla che perderla. Ora dobbiamo vincere, non c’è altro da fare”

“Meglio pareggiarla che perderla”. Sintetizza così Giovanni Stroppa la partita della sua Cremonese, che pareggia contro lo Spezia e si giocherà la Serie A al Picco, con un solo risultato a disposizione: la vittoria. “Mi spiace per le due occasioni di cui non abbiamo approfittato. Ci sono state tre occasioni stasera: una dello Spezia, con il gol annullato, poi l’occasione di Collocolo a fine primo tempo e quella di Johnsen. È stata una partita difficile, caratteriale, nervosa. Si affrontano due squadre fortissime, lo Spezia concede poco e noi penso che abbiamo fatto bene. Non abbiamo cominciato come sappiamo fare, eravamo un po’ contratti, ma nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Non è stato facile”.

Qualche difficoltà nella gestione della partita per i grigiorossi, con Stroppa con gli uomini contati in difesa: “Al di là di Bianchetti, Ravanelli si è sentito male prima di salire sul pullman e può aver destabilizzato. Va fatto un applauso ad Antov, che con un allenamento si è messo dentro e ha fatto la sua partita. Mi spiace per Castagnetti, che non riusciva a proseguire. La gestione dei cambi non è stata facile, dovevo capire come utilizzare l’ultimo slot per dare una inerzia migliore alla squadra. Purtroppo ne avevo uno solo, con tre cambi da fare”, prosegue l’allenatore, pensando ai possibili recuperi al ritorno: “Ravanelli non so se sarà operato, Bianchetti non credo. Spero stia bene Ceccherini, che volevo togliere perché non facesse l’eroe. Dobbiamo recuperare chi c’è e basta”.

