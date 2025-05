Tigullio: è scoppiata l’estate, pieno di turisti e spiagge affollate

Sarà un ottimo ponte del Due Giugno. La Riviera è affollata di turisti, moltissimi gli stranieri non solo europei. Spiagge “prese d’assalto”, ristoranti in molti casi esauriti e doppi turni. Hanno lavorato a pieno ritmo bar, ristoranti, focacceria. Per altro il ponte del Due Giugno, se accompagnato dal sole, ha sempre raggiunto punte vertiginose di presenze. Spola dei battelli turistici per collegare i centri della riviera con Portofino e San Fruttuoso, strapiene. Sarà così fino a lunedì prossimo quando assisteremo al controesodo.

(Foto Consuelo Pallavicini)

