Vazquez: “Sappiamo di avere un solo risultato. Siamo positivi, daremo tutto”

“Sapevamo fosse difficile giocare con lo Spezia, sono una squadra che ti lascia poco spazio dietro. Nel secondo tempo la palla è girata più veloce e così loro non potevano pressare forte. Domenica cercheremo di fare tutto per vincere e giocare come il secondo tempo”. Parla così Franco Vazquez dopo il pareggio della sua Cremonese contro lo Spezia, che obbliga i grigiorossi a vincere al Picco per volare in Serie A.

“Giochiamo sempre per fare gol, siamo consapevoli di avere un solo risultato. Dobbiamo girare la palla veloce e in area essere più cattivi. Siamo positivi per domenica e daremo tutto, sappiamo come fare male allo Spezia. Non è facile arrivare in finale per due anni”, conclude.

