Zoagli: “Via del Castello, ovvero del degrado e dell’abbandono”

Da Gian Giacomo Solari, Capogruppo consigliare

Proseguendo a Zoagli nella rassegna infinita inerente l’abbandono del territorio, specialmente nei sentieri e principalmente nelle strade comunali pedonali, oggi ci soffermiamo su Via al Castello che dal’isola ecologica sulla via Aurelia porta a Villa Massa bypassando Via Solari e Queirolo: il passaggio pedonale è ostruito dalla folta vegetazione, come si evince dalle foto, mentre vicino alla griglia raccolta acque c’è ancora e sempre più grande una buca, dove sono caduto nel lontano 30 ottobre 2023, trauma cranico una decina di giorni all’ospedale, ma la buca rimane ancora in attesa di nuove cadute, nonostante siano passati ben 19 mesi. Mentre il tratto di via Al Castello sopra via Solari e Queirolo viene pulito dagli abitanti della zona visto che il Comune non ci provvede.

