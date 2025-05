D’Angelo spezza la tensione: “Possiamo portarci questi ricordi per sempre. In campo per vincere”

Novanta minuti per la storia. Ad un giorno dalla finale playoff contro la Cremonese Luca D’Angelo parla in conferenza stampa, provando a scacciare quella tensione che da giovedì sera ha avvolto la città. “Pio Esposito sta bene e giocherà”, svela l’allenatore. “Vignali sta bene e l’abbiamo recuperato, come Lapadula e Reca. La squadra sta bene. Nagy che ha corso tantissimo domani giocherà perché sta ancora bene, Bandinelli che veniva dall’infortunio domani giocherà perché sta bene. I ragazzi sono come dovrebbero essere, attenti e vogliosi di fare la partita”. Nessun consiglio da parte di mamma Flora, ma le idee del mister sono già chiare.

Una cappa emotiva palpabile, ma che al momento lascia sereno l’allenatore dello Spezia. “A cosa penserò prima di dormire lo saprò stasera. Di solito sono abbastanza tranquillo, penserò a cosa fare domani e basta. Dal punto di vista emotivo la vivo abbastanza bene”, dice. “L’aspetto mentale è sicuramente importante, come quello agonistico, quello tattico e quello tecnico. Dobbiamo lavorare su tutti i fronti, come in ogni partita”.

