Aggiornamento ore 12.10 – Al momento il traffico sulla A7 risulta bloccato in entrambe le direzioni. Disposta l’uscita obbligatoria a Busalla per chi arriva da Genova e a Ronco Scrivia per chi arriva da Milano.

Genova. Drammatico incidente questa mattina sulla A7, tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova, dove, poco prima delle 11, un uomo è morto a seguito di un incidente avvenuto a bordo del maxi scooter di cui era alla guida.

