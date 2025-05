Intitolate ai vescovi  Stella e Silvestri le due scalinate che portano a Cristo Re

A conclusione delle iniziative per il cinquantesimo della dedicazione della cattedrale di Cristo Re, si terrà venerdì mattina alla Spezia una cerimonia significativa, alla presenza del vescovo Luigi Ernesto Palletti, del sindaco Pier Luigi Peracchini e delle maggiori autorità cittadine. Si tratta della intitolazione delle due scalinate che da via Veneto portano al piazzale della cattedrale ad altrettanti vescovi della diocesi: Giuseppe Stella e Siro Silvestri. Il vescovo Stella, in diocesi dal 1944 al 1975, fu l’artefice decisivo non solo della ricostruzione fisica e pastorale delle comunità distrutte dai bombardamenti bellici, ma anche l’artefice della cattedrale, che consacrò il 3 maggio 1975. Siro Silvestri, a sua volta, già sacerdote diocesano e rettore del seminario prima di diventare vescovo di Foligno, fu poi alla Spezia come vescovo dal 1975 al 1990: in quegli anni realizzò il Sinodo del 1988 (il primo dal lontano 1936) e l’unificazione in una sola delle tre diocesi della Spezia, di Sarzana e di Brugnato. Entrambi parteciparono come padri conciliari al Concilio Vaticano II ed entrambi ora riposano nella cripta di Cristo Re: Stella nella cripta vera e propria, di fronte al vescovo suo predecessore Giovanni Costantini, Silvestri nella cripta dei vescovi, insieme a Bassano Staffieri. La cerimonia di intitolazione delle due scalinate, sinora senza nome, avrà luogo venerdì alle 11. Tutti sono invitati.

