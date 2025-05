La festa del patrono della Val di Vara lunedì alla Cerreta di Carro

Venticinque anni fa, nel giugno 2000, un decreto dell’allora vescovo Bassano Staffieri proclamava sant’Antonio Gianelli, che era nato alla Cerreta di Carro nel 1789, quale patrono della Val di Vara. Era anche allora, come oggi, un anno giubilare per la Chiesa universale, ed è dunque un duplice giubileo quello che alla Cerreta, nel santuario presso la casa natale del santo, si celebra domani, grazie al generoso impegno delle suore di Nostra Signora dell’Orto, la congregazione fondata dallo stesso Gianelli, e delle comunità parrocchiali della zona. La festa di domani è stata preparata da un triduo di preghiera che si è svolto al santuario e che si conclude questa sera alle 18 con la Messa di don Mario Perinetti, presidente del capitolo concattedrale di Brugnato: al termine di questa Messa, cui tutti sono invitati, verrà impartita la benedizione agli sposi presenti e alle loro famiglie. Domani per tutta la giornata, com’è tradizione, ci sarà alla Cerreta afflusso di pellegrini da tutta la Liguria di Levante ed anche da Bobbio, dove il Gianelli fu vescovo. La prima Messa di domani sarà celebrata alle 8 da don Carmine Capasso, mentre la Messa solenne delle 11 sarà presieduta da monsignor Giorgio Rebecchi, vicario foraneo della Val di Vara. Alle 16 il vescovo Luigi Ernesto Palletti presiederà invece la tradizionale Messa solenne pomeridiana, celebrata nella spianata accanto alla casa natale del santo. Concelebrano i sacerdoti della zona e saranno presenti, com’è consuetudine, tutti i sindaci della vallata, con la fascia tricolore. Nell’occasione della festa di domani, alla Cerreta, si tiene anche il raduno primaverile delle confraternite diocesane che, al termine della Messa, parteciperanno, recando i caratteristici grandi “Cristi” lignei, alla processione con la statua del santo lungo le strade vicine. Per tutto il giorno, grazie anche all’impegno delle suore Gianelline, saranno a disposizione servizi di accoglienza e di ristoro. A partire dalle 16, per chi non potesse essere presente, ci sarà una diretta su Youtube, accessibile digitando “Santuario Cerreta”. In questo mese, nel venticinquesimo della proclamazione del Gianelli a patrono della Val di Vara, si terrà anche alla Cerreta, dal 13 al 15 giugno, un interessante “trekking biblico” sul tema quanto mai attuale “Fare pace”. Si tratterà di una lettura itinerante di brani biblici, tenuta nel contesto di un cammino nella natura di una valle immersa nel verde. Per informazioni e per iscrizioni rivolgersi quanto prima a Mario Bassi, telefono 339.6895402, o scrivere a mariobassi@tiscali.it.

(Giovanni Bellotti)

