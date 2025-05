Montemarcello: cade durante una discesa dal sentiero per raggiungere Tellaro e finisce in ospedale

Spalla lussata e ricovero in ospedale per un escursionista 55enne che nel pomeriggio è caduto, lungo un sentiero 444 che da Montermarcello porta a Tellaro. L’uomo 55 anni e residente a Pisa, stava scendendo quando è caduto e ha rimediato la lussazione della spalla destra.

Sul posto il Soccorso alpino e speleologico della Liguria con personale medico e i Vigili del fuoco di Sarzana. L’uomo è stato medicato quindi accompagnato in barella verso il borgo di Tellaro. Qui la Croce rossa di Ameglia lo ha preso in consegna e lo ha portato per accertamenti al Pronto soccorso della Spezia.

