Moto rubata parcheggiata con targa falsa: i carabinieri se ne accorgono

I Carabinieri della stazione di Sarzana, questa mattina, durante un servizio di pattuglia, hanno effettuato un controllo del parcheggio interno di Viale Mazzini, zona spesso segnalata come ritrovo di tossicodipendenti e di abbandono di veicoli.

Nel corso delle verifiche è stato notato un motociclo coperto da un telo sul quale era stata apposta una targa contraffatta che copriva quella regolare segnalata, al pari dello stesso mezzo, come oggetto di furto denunciato nella zona della Lunigiana agli inizi del mese.

La moto, che non si esclude possa esser stata utilizzata per commettere altri reati – vista la particolarità della targa falsa – è stata sequestrata in attesa di poterla riconsegnare al legittimo proprietario.

