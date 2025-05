Nuovo impianto di trasferenza dei rifiuti, la protesta dei residenti di Fegino e Borzoli: “Pronti alla mobilitazione”

Genova. “Da organi di stampa apprendiamo che in questi giorni, presso gli uffici tecnici di Regione Liguria, è stato depositato il progetto datato 2022, di riqualificazione dell’ex stabilimento Dufour di Amiu in Corso Perrone 124, già oggi operativo per la raccolta di alcune frazioni di rifiuti differenziati come legno, ingombranti e Raee, e di parte di rifiuto organico per altro in cassoni aperti, banchetto per numerosi gabbiani, di un impianto di trasferenza multifrazione che possa gestire anche l’indifferenziata per svolgere il ruolo di “centrale di smistamento” dei rifiuti, indifferenziati o no, destinati ad essere poi trasportati fuori regione. Vorremmo ricordare che questo quartiere è già sottoposto a numerose servitù che da tempo vengono denunciate dagli abitanti e dallo scrivente comitato spontaneo cittadini Borzoli e Fegino, che hanno un impatto importante sulla qualità della vita delle persone e soprattutto non è mai stato oggetto di un serio monitoraggio ambientale e sulle ricadute che queste hanno sulla salute delle persone“.

Con queste parole inizia il comunicato stampa del Comitato spontaneo cittadini Borzoli e Fegino che in queste ore commenta la notizia, uscita in anteprima su Genova24, del progetto di Amiu di intervenire sull’impianto dell’ex Dofour di Fegino per realizzare una nuova stazione di trasferenza dei rifiuti..

