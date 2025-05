Per la Palestina e contro le armi e tutte le guerre: in duemila al corteo per dire stop alle bombe su Gaza

Si è svolta nel pomeriggio una partecipata manifestazione per la pace con partenza da Piazza Brin. Oltre 2mila persone hanno sfilato per le vie del centro della Spezia – Corso Cavour, Via del Prione, Piazza Sant’Agostino, Piazza Verdi – fino a concludere il corteo in Piazza Chiodo.

Tra bandiere palestinesi, striscioni contro la guerra e cartelli con messaggi pacifisti, la folla ha voluto lanciare un forte appello per la fine delle ostilità nella Striscia di Gaza. I cori si sono concentrati soprattutto sulla questione palestinese, con voci all’unisono che gridavano: “Palestina libera” e “Assassini, assassini, cosa c’entrano i bambini?”, in riferimento alle migliaia di vittime civili del conflitto.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com