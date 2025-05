Piante, profumi e prodotti agroalimentari protagonisti a Finale con “Fiori di Riviera”

Finale Ligure. Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione di “Fiori di Riviera”, evento dedicato a fiori, piante invaso e ai prodotti agroalimentari che si terrà oggi e domani, primo giugno, nel quartiere di Finalpia. Presenti, oltre al sindaco Angelo Berlangieri e all’assessore Maura Firpo, i consiglieri regionali Sara Foscolo e Angelo Vaccarezza, il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo.

L’evento, organizzato dal Comune di Finale Ligure, dalla OroArgento in collaborazione con l’associazione Garosci de Pia, è alla sua decima edizione e vedrà l’allestimento di un mercatino florovivaistico ed agroalimentare, un ricco programma di eventi collaterali, il menù Fiori di Riviera per coinvolgere le attività commerciali di Finalpia e la Caccia al tesoro “Cattura il sapore” per i più piccoli e le famiglie.

