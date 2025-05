Skymetro, il comitato chiede di sospendere il progetto e chiudere la conferenza dei servizi: “Irrealizzabile”

Genova. Con la conclusione della campagna elettorale e l’imminente insediamento della nuova amministrazione comunale, il tema dello Skymetro per la Val Bisagno resta in evidenza e in cima alle priorità del dibattito pubblico cittadino. Il Comitato Opposizione Skymetro – Val Bisagno Sostenibile, che da sempre si batte contro il progetto, propone un’azione alla giunta entrante: la sospensione della Conferenza dei Servizi (CdS) e il ritiro del progetto.

Lo fa attraverso una lettera aperta. “Pensiamo che per continuare a ribadire la posizione che lo Skymetro non si farà, e soprattutto per aprire, da subito, spazi di nuove progettazioni, un primo atto utile che vediamo è, da parte della nuova amministrazione, fermare la Conferenza dei Servizi (CdS) in atto sul progetto Skymetro, ritirando il progetto stesso, perché irrealizzabile, ponendo fine ad un iter e ad una perdita di tempo che dura oramai da tre anni”, si legge nel testo del Comitato.

