Stroppa avvisa: “Il Picco fa la differenza ma noi abbiamo solo un risultato”

“Abbiamo le potenzialità e le capacità di andare a giocare un certo tipo di partita. Detto questo, dovremo vedere che cosa succederà in campo. Siamo consapevoli di avere soltanto un risultato a disposizione, quindi andremo alla ricerca di questo obiettivo sapendo quale è la condizione fino al 95°. Poi come sarà lo svolgimento si della partita lo conosceremo strada facendo”. Parla così alla vigilia della partita della Spezia Giovanni Stroppa, l’allenatore della Cremonese pronta a giocarsi gli ultimi novanta minuti di Serie B per puntare alla promozione. “Sarebbe bello starsene qui a raccontare ciò che abbiamo fatto e come l’abbiamo fatto, ma c’è una finale da disputare. Non dimentichiamo che ci portiamo dietro anche l’esperienza di Castellammare e i primi 20 minuti di giovedì dove, trasferta o meno, non siamo stati perfetti e noi non dobbiamo sbagliare la partita sotto l’aspetto mentale. Dopodiché succeda quello che succeda, ma se ci siamo mentalmente, e sono sicuro che ci saremo, faremo bene. Gli ultimi due giorni sono stati molto importanti, aver rivisto la partita è stato ancora più importante in quanto sappiamo dove siamo mancati e dove possiamo migliorare”.

Una partita che vale una stagione, contro un avversario molto forte: “La mia stima nei confronti dello Spezia è totale: è una squadra completa che fa al meglio fase difensiva, fase offensiva, ha elementi forti ovunque. Penso che anche D’Angelo possa parlare della Cremonese nello stesso modo. Loro hanno disputato un campionato eccezionale, senza pause, con grandissima continuità. Domani può succedere qualsiasi cosa: le capacità degli avversari le conosciamo, ma conosciamo anche le nostre”.

