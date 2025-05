Treni, estate di cantieri e disagi sulla Genova Milano. Garantiti i “treni del mare”: tragitti più lunghi

Genova. Si prospetta un’estate particolarmente complessa per i viaggiatori che utilizzano la linea ferroviaria Milano-Genova. A partire da domani, 1° giugno, prendono il via i lavori di manutenzione straordinaria al ponte sul fiume Po a Bressana Bottarone, a sud di Pavia. L’intervento, gestito da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), imporrà una riorganizzazione radicale della circolazione, con ripercussioni sui servizi regionali e a lunga percorrenza.

Il progetto di ristrutturazione del ponte, costruito negli anni sessanta del XIX secolo, è ritenuto essenziale per la velocizzazione del corridoio che in futuro includerà il Terzo Valico e che quindi ridurrà i tempi di percorrenza tra Genova e Milano. Lo storico ponte sul Po oggi è costituito da una travata metallica reticolare a via inferiore a doppio binario per il traffico ferroviario su cui poggia una sovrastruttura stradale ad impalcato in cemento armato. L’impalcato è sede della Strada Provinciale 35 ‘dei Giovi’. L’opera presenta dieci campate per una lunghezza complessiva di 764 m. L’opera presenta pile e spalle in muratura originarie del 1867, l’impalcato metallico e stradale è stato ricostruito nel 1947, dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale. “Gli interventi di manutenzione straordinaria e rinforzo dell’opera sono necessari per consentire l’adeguamento della struttura ai carichi stradali e ferroviari attualmente vigenti – scrive Rfi – l’innalzamento della velocità nell’ambito dell’importante progetto di velocizzazione della linea Milano-Genova che raggiugerà i 180km/h migliorando le performance dei collegamenti”.

