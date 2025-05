Albenga. E’ stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso il giovane che, questa notte, è rimasto ferito al culmine di una lite avvenuta nel centro storico di Albenga.

L’episodio si è verificato verso le 2.30 di notte in via Palestro. Secondo quanto ricostruito, alcuni giovani in preda ai fumi dell’alcool avrebbero avuto una violenta discussione al culmine della quale uno di loro sarebbe stato colpito da alcuni fendenti sferrati con cocci di bottiglia.

