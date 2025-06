Albenga, rissa in via Michelangelo: due feriti dai cocci di bottiglia

Albenga. Scoppia una rissa tra giovani in via Michelangelo, vengono lanciate anche bottiglie di vetro e due di loro restano feriti. E’ accaduto questa sera, all’ora di cena, ad Albenga, quando in un gruppo di ragazzi, per motivi ignoti sono iniziati diverbi che hanno portato all’uso delle mani.

Tra le persone coinvolte nella colluttazione, probabilmente un po’ alterate dall’alcol, vola qualche contenitore di vetro e sul posto intervengono i Carabinieri, i militi della Croce bianca di Albenga e l’automedica del 118.

