Aulla celebra sei pittori che hanno lasciato il segno nella vita artistica della Lunigiana

Inaugurata presso la pinacoteca di Palazzo Centurione ad Aulla, la mostra collettiva di pittura “Il colore del ricordo”, un sentito omaggio a sei pittori aullesi scomparsi che hanno lasciato un’impronta significativa nella vita culturale del territorio. La mostra, promossa dal Comune di Aulla in collaborazione con la Pro Loco Città di Aulla, Cenacolo artistico letterario Micheloni e Associazione Amici di San Caprasio, rende omaggio ad Andrea Ballerini, Remigio Baracchini, Antonio Bazzoni, Loris Nelson Ricci, Sergio Santurione e Silvano Viani, sei artisti accomunati non solo dalla passione per la pittura, ma anche da un forte legame con la loro città natale.

“Con questa mostra rendiamo omaggio a figure che hanno arricchito il patrimonio culturale e umano della nostra città – ha dichiarato il sindaco di Aulla, Roberto Valettini – Il loro ricordo, attraverso l’arte, continua a parlare alle nuove generazioni e ci aiuta a riscoprire l’identità profonda del nostro territorio. Sono contento che si ricordino questi aullesi e auspico che le loro opere colorino le nostre anime”.

