Concorsi per giovani medici, in Lunigiana si reclutano otto professionisti

Anche nel 2025 la Regione Toscana ha deciso di replicare i concorsi dedicati ai giovani medici e tra i settantadue posti distribuiti in ventuno strutture già individuate in tutta la regione, in zone disagiate e periferiche, ce ne sono otto chiamati a lavorare in provincia di Massa Carrara, tutti in Lunigiana.

In particolare si cercano un medico anestesista e di rianimazione, un medico cardiologo, un medico di chirurgia generale, un medico geriatra, un medico igienista, un medico di emergenza urgenza, un medico nefrologo e un medico psichiatra. L’iniziativa bissa i concorsi già banditi in Toscana nel 2024 ed è unica nel panorama nazionale, offrendo ai medici opportunità esclusive per rispondere alla carenza di professionisti nelle aree periferiche, fuori dai grandi centri urbani, o insulari della Toscana. “Nel 2024 la sperimentazione ha dato risultati positivi e per questo abbiamo deciso di replicarla – commenta il presidente della Regione, Eugenio Giani -: un modo per garantire equità di accesso e risposte ai bisogni di salute ovunque uno viva, nel segno della Toscana diffusa”.

