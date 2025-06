Ecco le prime liceali del Mazzini diplomate contemporaneamente in Italia e negli Stati Uniti

Il 29 maggio si è svolta al liceo Mazzini la cerimonia per festeggiare i primi studenti che hanno conseguito l’American high school diploma, il diploma di scuola superiore americana, studiando contemporaneamente in presenza per la scuola italiana e online per quella di Miami. Un progetto avviato nel 2022 dall’istituto superiore spezzino, il primo in Liguria.

Si basa sul riconoscimento delle materie svolte nel percorso di studi in Italia. Su un totale di 24 crediti necessari, 18 vengono riconosciuti in base alle materie già studiate. Gli altri 6 crediti corrispondono a 6 corsi che i ragazzi frequentano direttamente con la scuola americana in modalità virtuale. La durata del percorso può essere definita in base al tipo di percorso scelto e varia da 4 a 2 anni.

