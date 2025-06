Giunta Salis, la sindaca incontra il Pd: tecnico cercasi per la delega alla Sicurezza

Genova. Dopo quasi una settimana di valutazioni soprattutto personale e di dialoghi informali con alcuni esponenti dei partiti, Silvia Salis ha voluto incontrare i vertici locali del Partito Democratico in una riunione che, non ufficialmente convocata per parlare di giunta, è inevitabilmente finita per incentrarsi su quel tema.

L’impressione è che la sindaca abbia intenzione di chiudere in fretta e, almeno in parte, a prescindere dall’esito del voto, ma se c’è una forza della coalizione che può fare pesare una percentuale alle urne, sicuramente quella forza è il Pd, con il 29,9% dei voti. Senza dimenticare che è stato (anche) il Partito Democratico a coinvolgere Silvia Salis nella corsa alle Comunali e che gran parte del programma è stata elaborata con la collaborazione di figure legate ai dem.

