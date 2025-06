Il commiato di Pio ai suoi primi ultras: “Volevo la serie A per rimanere. Grazie a tutti, qui sarò sempre a casa”

“La mia voglia di vincere e portarvi in serie A era motivata proprio dal fatto che sarei voluto rimanere anche l’anno prossimo. La mia situazione la conoscete, io mi sento a casa perché voi mi ci avete fatto sentire. Ricorderò sempre Spezia e tornerò sempre volentieri”. Prende in mano il megafono degli ultras della Ferrovia e saluta per l’ultima volta quella curva che lo ha visto arrivare ragazzo e lo vedrà partire uomo. A Francesco Pio Esposito non bastano i 19 gol segnati in stagione per portare lo Spezia in serie A e le sue parole trovano gli applausi di un pubblico che giocoforza dovrà salutarlo perché almeno per lui le porte della massima serie di apriranno lo stesso.

