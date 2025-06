Lavagna: “Discariche a cielo aperto, alimentate anche dai vicini di casa”

Da Claudio Lapetina per il Gruppo Consigliare Lavagna Insieme

Speravamo di non dover vedere più immagini del genere, ma evidentemente abbiamo straordinariamente sopravvalutato le capacità dell’ attuale amministrazione comunale che, senza nessuna considerazione per le esigenze minime di vivibilità dei residenti, per le più elementari norme igieniche e in spregio al decoro urbano del nostro comune, ha creato una vera e propria discarica a cielo aperto dove i rifiuti vengono gettati alla rinfusa, senza nessuna attenzione per la raccolta differenziata.

Questa “opportunità “ che la nostra amministrazione offre a chi non ama rispettare le regole (tanto care al nostro sindaco quando gli fa comodo) può essere colta al volo anche da residenti nei comuni limitrofi a cui non sembra vero poter gettare i propri rifiuti di qualsiasi genere e dimensione in modo indisturbato, il tutto condito dal fatto che l’area di notte rimane praticamente al buio, dal momento che dei sei fari di cui è dotato il lampione che illumina la piazza, attualmente ne funziona uno solo (guasti più volte segnalati da alcuni cittadini anche tramite pec).

