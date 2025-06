Nella biblioteca del seminario i testi che raccontano un millennio della fu diocesi di Luni

Verso la metà degli anni Settanta del secolo scorso monsignor Enzo Freggia, allora economo del Seminario di Sarzana e direttore della biblioteca, iniziò a mettere mano alla sistemazione dei documenti dell’Archivio storico diocesano, uno sterminato patrimonio documentario che racchiude quasi un millennio di storia della antica diocesi di Luni-Sarzana e che era custodito da anni in grandi sacchi, praticamente inutilizzabile. Fu un lavoro impegnativo, che si avvalse inizialmente dell’aiuto di due allora giovani studiosi: chi scrive e Giorgio Saporiti, i quali avevano chiesto di poter consultare alcuni registri riguardanti le rispettive parrocchie. Don Enzo, visto l’interesse per la storia locale dei due ricercatori, li “catturò” per farsi aiutare nella sistemazione del materiale archivistico.

Grazie a questo, e poi con il contributo di molti altri volontari che man mano si erano aggiunti, è stato possibile in cinquant’anni di lavoro catalogare, “regestare” e rendere fruibili agli storici e agli studenti centinaia di filze contenenti relazioni di visite pastorali, corrispondenze dei vescovi, rapporti con i monasteri, processi, diari cronistorici delle parrocchie, rapporti con le autorità civili, “diversorum” (cioè documenti vari) e così via. È stato inoltre possibile sistemare e catalogare decine di archivi di piccole parrocchie ormai prive di parroco residente, archivi che per decreto vescovile venivano via via depositati in custodia nell’Archivio diocesano.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com