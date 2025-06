Per Pio Esposito la finale play off e poi il raduno dell’Italia under 21

C’è anche Pio Esposito tra i 24 calciatori chiamati da Carmine Nunziata per il raduno dell’Italia under 21. Domani l’attaccante di proprietà dell’Inter dovrebbe presentarsi presso il al centro di preparazione olimpica di Tirrenia in vista della fase finale del Campionato europeo che si terrà dall’11 al 28 giugno in Slovacchia. Entro la mezzanotte di mercoledì 4 giugno sarà chiamato a comunicare alla UEFA la lista dei 23 Azzurrini convocati per il torneo continentale. Giovedì 5 giugno (ore 17.30) è in programma un test match a porte chiuse con la Nazionale Under 20.

Saranno Spagna, Slovacchia e Romania le avversarie dell’Italia nel Gruppo A. Gli Azzurrini, che giocheranno tutte e tre le gare del girone a Trnava – città situata a 50 km a nord-est della capitale Bratislava – faranno il loro esordio nell’Europeo mercoledì 11 giugno con la Romania, sabato 14 affronteranno i padroni di casa della Slovacchia e martedì 17 giugno se la vedranno con i pari età della Spagna. Le tre partite dell’Italia sono in programma alle ore 21 e saranno trasmesse in diretta su Rai 2.

