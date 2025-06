Non solo turisti di passaggio; il ponte del 2 Giugno ha richiamato a Rapallo molti ospiti incantati in particolare dal lungomare e dal centro storico, ma che spesso trovano alloggio nei quartieri interni e nelle frazioni. Molto frequentata, per chi ama fare il bagno, la ripristinata spiaggia libera delle Saline; era stata cancellata a inizio 900 per far posto alla passeggiata a mare. In passato frequentata dai rapallesi, oggi soprattutto da “foresti”.

